Ordu'da Motosiklet Denetimleri ve Bilgilendirme Faaliyetleri Devam Ediyor

Ordu'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ile 2024yılında Ordu'da ölümlü motosiklet kazasının olmadığı, yaralanmalı kazalarda ise düşüş olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri tarafından şehirdeki uygulama noktalarında motosiklet sürücüsüne yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Ekipler, 'Kaskınla Tutun Hayata' mottosu ile sürücülere kaskın ve trafik kurallarını önemini anlattı. Motosiklet sürücülerinin kaportasının bedenleri olduğunu, bu konuda hem araç, hem de motosiklet sürücülerinin çok dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, motosiklet sürücüleri ile yolculara reflektörlü yelek dağıttı, motosikletlere 'kaskınla tutun hayata' etiketleri yapıştırıldı.

Ordu'da motosiklet kullanımı, bir yılda yüzde 51 arttı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ekipler Amiri Bünyamin Demir, "2023 yılı temmuz ayı il genelinde tescilli motosiklet ve motorlu bisiklet sayılarımız 12 bin 500 iken, 2024 yılının temmuz ayı itibariyle bu sayı yüzde 51 artışla 19 bin 14 olmuştur. 2023 yılı ilk 8 ayında yaralanmalı motosiklet ve motorlu bisiklet diye tabir ettiğimiz araçların karışmış olduğu kaza 456 iken, bu oran 2024 yılı Temmuz ayında artan araç sayısına karşılık olarak yüzde 38 artış göstererek 631 olmuştur. Bu kazaların sebeplerini değerlendirdiğimizde, kaza yapan sürücüler ile mülaki olduğumuzda eksiklikler ile karşılaşıyoruz. Bunların başında uygunsuz ve aşırı hız geliyor. İkinci madde olarak dikkatsiz ve deneyimsiz sürücüler karşımıza çıkmaktadır. Diğer önemsediğimiz nokta ise güvenli sistem dediğimiz yani ileri sürüş tekniklerinden eksiklikler olduğu gözlemlenmektedir" dedi.

"Denetimler yüzde 400 arttırıldı"

2023 yılı ilk 8 ayında ortalama 5 bin tane motosiklet ve motorlu bisiklet tarzı aracın denetlendiğini, 2024 yılının aynı döneminde ise bu oranın yüzde 400 artarak, il genelinde yaklaşık 25 bin denetim sağlandığını ifade eden Demir, "Yine 2023 yılının ilk 8 ayında 2 tane ölümü motosiklet kazası meydana gelmiş, 2 can kaybı yaşanmıştır. 2024 yılında memnuniyet ile ifade etmeliyiz ki herhangi bir ölümlü motosiklet kazası meydana gelmemiş ve can kaybı yaşanmamıştır, bizim için çok sevindirici bir olaydır. Bu da denetimlerin artması ile paralel bir şekilde gitmektedir. Bizim denetimlerdeki amacımız ceza yazmak değil, bilgilendirme faaliyetlerini en üst seviyeye çıkartmaktır" ifadelerine yer verdi.

'Kaskınla Tutun Hayata' kampanyası ile motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici faaliyetler yapıldığını ifade eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ekipler Amiri Bünyamin Demir, "Güvenli sistem yaklaşımı kapsamında incinebilir yol kullanıcısı olarak tabir ettiğimiz elektrikli bisiklet, elektrikli scooter motorlu bisiklet ve motosiklet gibi araçların kazalarını en aza indirmek için İl Emniyet Müdürümüzün talimatıyla 'Kaskınla Tutun Hayata' kampanyası başlatılmış, bu kampanya kapsamında yaklaşık bin 100 sürücüye ulaşılmış, 836 sürücüye bilgilendirme yapılmış, yaklaşık 400 sürücüye ise birebir eğitimler verilerek, reflektörlü yelekler dağıtılmıştır" diye konuştu.

Demir, agresif sürücü olarak nitelendirilen, trafiği ve vatandaşları tehlikeye sokan sürücülere yönelik de denetimlerin sıklıkla yapıldığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerin kendi can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğunu söylediler. - ORDU