Ordu'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler

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Ordu'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi, servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi, servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraycık İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Altınordu Saraycık İlköğretim Okulu arasında düzenlenen eğitim programı ile 65 öğrenciye trafikte emniyet kemeri ve diğer kuralların önemi anlatıldı. Eğitimler çerçevesinde minik çocuklar trafik hakkında bilinçlendirilirken, 'Tim Jandarma' animasyon filmi de izlettirildi.

Ekipler eğitimlerin ardından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu, Hisarcık, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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