Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kabataş- Fatsa kara yolunun Zıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. yönetimindeki 52 M 1401 plakalı minibüs ile Muharrem G. idaresindeki 52 HD 967 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü Muharrem ve eşi Sevilay G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Ordu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title