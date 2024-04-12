Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ordu'nun Kabataş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kabataş- Fatsa kara yolunun Zıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. yönetimindeki 52 M 1401 plakalı minibüs ile Muharrem G. idaresindeki 52 HD 967 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü Muharrem ve eşi Sevilay G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU