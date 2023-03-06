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Ordu'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da metruk binada çıkan yangın korkuttu Ordu'nun Ünye ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ordu'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Liseler Mahallesi, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde kullanıcılarının kaldığı 3 katlı metruk binanın giriş katında dumanlar çıkmaya başladı. Yükselen dumanı gören mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, metruk binada bulunduğu öğrenilen bir kişi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

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