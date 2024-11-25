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Ordu'da Mahsur Kalan 4 Vatandaş Sağ Olarak Bulundu

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Ordu'da avlanmak için yaylaya giden ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Aramalar sonucunda vatandaşların 2 gün süren çabalardan sonra kurtarıldığı bildirildi.

Ordu'da avlanmak için yaylaya giden ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 vatandaşlar, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

23 Kasım'da akşam saatlerinde Mesudiye ilçesi Horu Obası'na çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Barış Aslantaş (34) ve Hüdaverdi Aslantaş (43), yoğun kar nedeniyle burada mahsur kaldı. 24 Kasım tarihi öğlen saatlerinde mahsur kaldıklarına dair ihbarda bulunan vatandaşlar, kurtarılmak için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, iş makineleri, jandarma ve araçlar sevk edildi. Olumsuz hava şartları altında bölgede yapılan aram çalışmaları 2 gün boyunca devam etti. Bugün de devam eden arama ve kurtarma çalışmalarının ardından 4 şahıs, Mesudiye ilçesi Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mesudiye ilçesi Yeşilce Mahallesi Horu Obası'na avlanmak amacıyla gelen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Murat Günay, Ferhat Günay, Barış Aslantaş ve Hüdaverdi Aslantaş isimli şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar 25 Kasım 2024 günü devam edilmiştir. Yapılan aramalar sonucunda saat 17.30 sıralarında 4 şahıs Mesudiye ilçesi Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak bulunmuştur" denildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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