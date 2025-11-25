Haberler

Ordu'da Kuyumcudan 5 Kilo Altın Çalan Soyguncu Kaçtı

Güncelleme:
Fatsa ilçesinde bir kuyumcuyu soyan silahlı hırsız, çalışanın el ve ayağını bağlayarak yaklaşık 5 kilo altın çaldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde girdiği kuyumcudaki çalışanın elini ve ayağını bağlayan silahlı soyguncu, yaklaşık 5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı ve kafasında kask bulunan bir kişi, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışanı kapıları kapatmasını söyledi. Çalışanın, hırsızın bu isteğine yerine getirmemesi üzerine bir süre sonra hırsız, iddiaya göre iş yerinde çalışanın el ve ayağını bağladı, sonrasında ise vitrinde bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

"Yaklaşık 5 kilogram altın çalındı"

İş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi, "Emniyet gerekli bilgileri ve kayıtları aldı, sonrasına bakılacak. Hırsız içeriye silahla girmiş, elemanımızı yere yatırmış ve elini ve ayağını bağlamış. Kar maskeli ve kasklı imiş" dedi.

"Şüpheli sürekli buralarda bekliyordu"

Görgü tanığı Hakan Demiroğlu ise, "Şüpheli şahıs saat 11.00'den bu yana buralarda. Sürekli buralardaydı, soracakken buradan ayrıldı. Karşı taraftaki kuyumcuya giriyor ve hırsızlık yapıyor. Akşama kadar elinde eldiven, kafasında kask buralarda dolaştı" diye konuştu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı çalışma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
