Ordu'da Kayıp Rus Uyruklu Kadın Ölü Bulundu

Ordu'da 7 gün önce hakkında kayıp ihbarı bulunulan Rus uyruklu kadın ölü olarak bulundu.

Rus uyruklu 57 yaşındaki Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altın Ordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kayıp şahıs olarak aranan kadının, Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiinde bulunan fındık bahçesinde cesedine ulaşıldı. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve 1 yıl içerisinde 2 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU