Ordu'da Kayıp Rus Uyruklu Kadın Ölü Bulundu
Ordu'da 7 gün önce kayıp ihbarı yapılan 57 yaşındaki Rus uyruklu kadın Margarita Karaca, fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Kadının daha önce intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
Ordu'da 7 gün önce hakkında kayıp ihbarı bulunulan Rus uyruklu kadın ölü olarak bulundu.
Rus uyruklu 57 yaşındaki Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altın Ordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kayıp şahıs olarak aranan kadının, Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiinde bulunan fındık bahçesinde cesedine ulaşıldı. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve 1 yıl içerisinde 2 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU