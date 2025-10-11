Haberler

Ordu'da Kaçakçılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu ve alacak-verecek defterleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bir ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait toplam 40 fişek, 4,96 gram esrar, 21,06 gram esrar karışımlı tütün, 8 adet uyuşturucu hap ile 10 adet alacak-verecek defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ünye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
