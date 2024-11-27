Ordu'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Milyon TL Değerinde Emtia Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon TL olan kaçak emtialar ile çok sayıda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan emtia kaçakçılığı kapsamında, durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 8 bin 757 adet gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Ekiplerin, Ünye ilçesinde bir iş yeri ve bir araçta yaptıkları aramalarda ise 13 bin 960 adet doldurulmuş makaron, 14 bin 200 adet boş makaron, 900 adet kesilmiş bandrol, 35 adet elektronik sigara, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 450 gram kıyılmış tütün, 11 kilo 850 gram nargile tütünü, 106 adet emtia ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ORDU