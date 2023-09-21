Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu, Sahte Alkollü İçki ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, sahte alkollü içki ve elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi adli makamlara sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, sahte alkollü içki ve elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 125 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gülyalı ilçesinde yürütülen operasyonda çerçevesinde 64 litre sahte alkollü içecek ele geçirilirken, Ünye ilçesinde yapılan operasyonda da 450 gram kubar esrar maddesine rastlandı.

Olaylalar ile ilgili yakalanan toplamda 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - ORDU