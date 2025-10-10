Haberler

Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin Makaron ve 1 Ton Tütün Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal içi dolu makaron ve 1 ton 215 kilo tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Aramalarda toplamda 100 bin dal dolu makaron ile 1 ton 215 kilo tütün ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
