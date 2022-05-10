Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu - Haberler

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Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

Ordu'nun 3 ilçesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun 3 ilçesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde piyasa değeri toplam 240 bin lira olan kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 649 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 bin 400 adet içi türün doldurulmuş makaron, 43 bin 600 adet bandrolsüz kıyılmış makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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