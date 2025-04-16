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Ordu'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Emtia Ele Geçirildi

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Ordu'da yapılan operasyonlarda kaçak cep telefonu ve 470 adet kaçak emtia ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon TL'yi aşan ürünler üzerinde şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak ürünlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olan emtialar ele ve cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Altın Ordu ilçesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 1 adet kaçak cep telefonu ile 23 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Ekiplerin, farklı bir tarihte uygulama noktasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada ise piyasa değeri 1 milyon TL olan 470 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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