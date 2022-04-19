Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele - Haberler

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Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da kaçak tütüne karşı mücadele

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları dahilinde Altınordu ilçesinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 172 bin 300 adet boş makaron, 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilo gram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tütün, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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