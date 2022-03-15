Ordu'da kaçak tütüne izin yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da kaçak tütüne izin yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da kaçak tütüne izin yok

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde 4 iş yerinde yapılan arama ve kontrol faaliyetlerinde piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 32 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin 500 adet bandrolsüz yurt dışı menşei tütün sarma kağıdı, 4 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu arama ve kontrol faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tütün, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title