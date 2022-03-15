Ordu'da kaçak tütüne izin yok

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasa değeri 20 bin lira olan bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde 4 iş yerinde yapılan arama ve kontrol faaliyetlerinde piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 32 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin 500 adet bandrolsüz yurt dışı menşei tütün sarma kağıdı, 4 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu arama ve kontrol faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa