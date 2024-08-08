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Ordu'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda, bir işyerinde yapılan aramada 880 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 83 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altın Ordu ilçesinde O.D. (54) isimli şahsın işyerinde arama çalışması Yapılan aramada 880 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Makaron ordu Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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