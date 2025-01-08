Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün ve mamullerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Fatsa ilçesinde 6 iş yeri ve araca yönelik gerçekleştirdikleri arama çalışmalarında toplamda 252 bin 400 adet kaçak makaron, 10 kilogram kaçak tütün, 30 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU