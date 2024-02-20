Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şahıs Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde bir işyeri ve ikamette arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron, 6 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş paketlenmiş makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.İ. (52), N.Ş. (25), E.İ. (27) ve D.İ. (51) isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU