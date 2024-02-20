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Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şahıs Hakkında Adli İşlem Yapıldı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir işyeri ve ikamette yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ve tütün ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde bir işyeri ve ikamette arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron, 6 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş paketlenmiş makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.İ. (52), N.Ş. (25), E.İ. (27) ve D.İ. (51) isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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