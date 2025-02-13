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Ordu'da Kaçak Oto Yedek Parça Operasyonu: 204 Parça Ele Geçirildi

Ordu'da Kaçak Oto Yedek Parça Operasyonu: 204 Parça Ele Geçirildi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 204 adet kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. İş yerinin sahibi hakkında cezai işlem başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 204 adet kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda sis farı, oto teyp, aksesuar, hava yastığı, torpido olmak gibi çeşitli malzemelerden oluşan toplamda 204 adet oto yedek parça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler gerekli incelemelerinin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.

İş yeri sahibine cezai işlem uygulanırken, inceleme başlatıldı - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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