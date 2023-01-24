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Ordu'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

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Ordu'da jandarmadan kaçak silah operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarla ile mücadele çerçevesinde, yapılan istihbari çalımalar sonucu Altınordu ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 9 adet silah imalathanesi, 4 adet el yapımı tabanca, 107 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm fişek, 3 adet yapımı devam eden tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet tabanca şarjörü, 5 adet şarjör yayı, 5 adet namlu haline getirilmiş parça, bin 24 adet 9 mm boş kovan, 120 adet 9 mm kovan çekirdeği, 17 adet namlu yiv malzemesi, 18 adet tabanca kabzası, 9 adet tabanca doldurma aparatı, 1 adet kalıp tabanca mermisi, 6 adet şarjör profili, 2 adet metal tabanca gövdesi, 3 adet üst kapak takımı, 42 adet namlu açma aparatı, 18 adet tezgah tipi mengene, 12 adet el tipi mengene, 8 adet torna makinesi, 1 adet bileme makinesi, 114 adet matkap ucu, 2 adet spiral, 5 adet demir testeresi, 170 adet eğe, 25 adet demir keski, 5 adet taşlama makinesi, 8 adet tabanca şeklinde levha, 5 adet matkap, 26 adet icra yayı ve 1 kilogram döküm demir ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 9 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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