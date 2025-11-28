Haberler

Ordu'da Jandarma Operasyonu: 64 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 zanlı tutuklandı. Operasyonlar, nitelikli suçlardan dolayı çeşitli cezalara çarptırılan şahısların yakalanmasına yöneliktir.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların da olduğu toplam 64 kişi yakalandı. Şahısların hepsi adli mercilerce tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, nitelikli suçlardan 'kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına' yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1-28 Kasım tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 'hırsızlık, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 10 yıl hapis cezası bulunan 3 zanlı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl ve 5 yıl hapis cezası bulunan 3 zanlı, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 zanlı, 'dolandırıcılık, silahla yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan 3 zanlı başta olmak üzere toplam 64 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların tamamı, farklı tarihlerde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
