Haberler

Ordu'da Jandarma Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Ordu'da Jandarma Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş, trafik ve narkotik operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı. 17 şüpheli tutuklandı, çeşitli suçlardan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve yakalanan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 27 bin 302 şahıs ve 8 bin 522 araç sorgulandı. Sorgulamalar kapsamında çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 46 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise son bir haftada 13 bin 392 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonlarda, 13 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldık. Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 80 litre farklı çeşitlerde alkollü içki, 176 litre etil alkol, 26 adet alkollü içki kiti, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 2 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.