Ordu'da Jandarma Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Ordu'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve yakalanan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 27 bin 302 şahıs ve 8 bin 522 araç sorgulandı. Sorgulamalar kapsamında çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 46 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise son bir haftada 13 bin 392 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonlarda, 13 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda ise 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldık. Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 80 litre farklı çeşitlerde alkollü içki, 176 litre etil alkol, 26 adet alkollü içki kiti, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 2 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU