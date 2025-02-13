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Ordu'da Jandarma Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı

Ordu'da Jandarma Operasyonu: 4 Hükümlü Yakalandı
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Ordu İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti. Hükümlüler, uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar gibi ciddi suçlardan ceza almışlardı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahıslar ile 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'ateşli silahla kasten yaralama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından haklarında 24 yıl 8 ay 20 gün, 22 yıl 4 ay 3 gün, 19 yıl 8 ay 5 gün ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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