Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Soruşturma Erdoğan'ın sözleri sonrası mı başladı? Bakan Tunç yanıtladı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Ordu'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri, son bir haftada 26 bin 694 şahsı sorguladı ve hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheliyi yakaladı. Ekipler ayrıca trafik denetimleri ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da devam ediyor.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, 26 bin 694 şahsın sorgulandı, hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında, Jandarma Asayiş Tümleri tarafından 26 bin 694 şahıs ve 22 bin 996 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Bilgilendirme faaliyetleri

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen '20. Geleneksel Kar Festivaline' katılan yaklaşık 750 kadın vatandaşa 'KADES Uygulaması' tanıtılırken, 950 erkek vatandaşa ise 'Kadına El Kalkamaz Mottosu' kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Trafik denetimleri

Trafik Jandarması Timleri tarafından 9 bin 970 araç kontrol edilirken, 425 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 88 araç trafikten men edildi ve 11 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele denetimleri

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise son bir haftada 28 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise 162 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar 5 gram skunk, 16 gr. bonzai 21 gram metamfetamin, 135 adet sentetik ecza hapı, 7 gram kokain, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri operasyonlarda ise 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 1 adet sahte sürücü belgesi, 2 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet gümrük kaçağı otomobil ve 13 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 gündür yanıyor! Uzmanı nedenini anlattı
img

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
img

Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.