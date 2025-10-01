Ordu'da Jandarma Operasyonları: 48 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 48 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 16'sı asayiş, 2'si ise narkotik operasyonları kapsamında tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 30 bin 586 şahıs ve 7 bin 201 araç sorgulandı. Denetimlerde yakalanan 48 şüphelinden 16'sı tutuklandı. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 13 bin 745 araç kontrol edilirken, sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürdürüldü.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 kilo 447 gram kubar esrar, 503 kök kenevir bitkisi, 4 kök skunk bitkisi, 19 gram bonzai, 1 ecstacy, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 34 litre gümrük kaçağı alkollü içki ile 40 paket sigara, 2 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3 afet ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, şarjörler, fişekler ve kesici aletler ele geçirildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU