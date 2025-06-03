Ordu'da Jandarma Operasyonları: 45 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Jandarma Operasyonları: 45 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş çalışmaları kapsamında 45 şüpheliyi yakalarken, 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda trafik denetimleri ve uyuşturucu ile mücadele de yapıldı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan asayiş çalışmaları kapsamında aranması bulunan 45 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde, kamu düzeninin sağlanması, emniyet ve asayişin temini amacıyla son bir hafta içerisinde çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 37 bin 156 şahıs ve 12 bin 520 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 45 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimleri

Trafik jandarması timlerince il genelinde yapılan denetimlerde 12 bin 770 araç kontrol edildi. 436 sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, 89 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak ise radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı ile mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel denetimler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 14'ü hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3'ü hakkında 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirme' suçundan, 2'si hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 25 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 26 gram kubar esrar, 31 gram sentetik kannabinoid, 15 gram skunk ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda, 3 adet Gürcistan sürücü belgesine ait noter onaylı tercüme belgesi ele geçirildi

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.