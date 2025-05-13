Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

Ortadoğu turuna çıkan Trump, ilk durakta yorgun düştü
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Ordu'da Jandarma Ekiplerinden Güvenlik ve Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Ordu'da Jandarma Ekiplerinden Güvenlik ve Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri, son bir haftada 47 bin 386 şahıs sorguladı, 35 aranan şahsı yakaladı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17 kişi hakkında işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 47 bin 386 şahıs sorgulandı, hakkında arama kararı bulunan 35 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 47 bin 386 şahıs ve 32 bin 179 araç sorgulandı, arama kararı bulunan ve yakalanan 35 şüpheli şahıstan 11'i tutuklandı.

Bilgilendirme faaliyetleri

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 80 kız öğrenci ile 150 kadına KADES uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi, 30 erkek öğrenci ile 250 erkek şahsa ise 'kadına el kalkmaz' mottosu kapsamında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Trafik denetimleri

Trafik Jandarması Timleri tarafından son bir hafta içerisinde 15 bin 543 araç kontrol edilirken, 431 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 98 araç trafikten men edildi ve 5 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise son bir haftada 17 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 3 şüpheli şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 gram kubar esrar, 9 gram skunk, 2 gram sentetik kannabinoid, 679 gram metamfetamin, 3 afet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet fişek, 2 adet cep telefonu ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.