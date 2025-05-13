Ordu'da Jandarma Ekiplerinden Güvenlik ve Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 47 bin 386 şahıs sorgulandı, hakkında arama kararı bulunan 35 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 47 bin 386 şahıs ve 32 bin 179 araç sorgulandı, arama kararı bulunan ve yakalanan 35 şüpheli şahıstan 11'i tutuklandı.

Bilgilendirme faaliyetleri

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 80 kız öğrenci ile 150 kadına KADES uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi, 30 erkek öğrenci ile 250 erkek şahsa ise 'kadına el kalkmaz' mottosu kapsamında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Trafik denetimleri

Trafik Jandarması Timleri tarafından son bir hafta içerisinde 15 bin 543 araç kontrol edilirken, 431 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 98 araç trafikten men edildi ve 5 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise son bir haftada 17 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 3 şüpheli şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 gram kubar esrar, 9 gram skunk, 2 gram sentetik kannabinoid, 679 gram metamfetamin, 3 afet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet fişek, 2 adet cep telefonu ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU