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Ordu'da Jandarma Ekiplerinden Büyük Operasyon: 32 Bin Kişi Sorgulandı

Ordu'da Jandarma Ekiplerinden Büyük Operasyon: 32 Bin Kişi Sorgulandı
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Ordu'da son bir haftada jandarma ekipleri, asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirdi. Toplamda 32 bin 792 kişi sorgulanırken, 45 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli maddeler ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekiplerinin ilde son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, Trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetleri paylaşıldı. Çalışmalar kapsamında son bir haftada 32 bin 792 kişi sorgulandı.

Ekipler tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlerde toplamda 32 bin 792 kişi ve 30bin 765 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin trafik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 13 bin 336 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 455 sürücüye para cezası uygulandı, 98 araç trafikten men edildi ve 3 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ekipler tarafından ayrıca farklı konularda denetimler gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda bin 12 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 12 gram kubar esrar, 11 adet sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si ise yurtdışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet tarihi obje, 3 adet sahte sürücü belgesi, 4 adet kazı malzemesi, 1 adet dedektör ve 1 adet gümrük kaçağı araç ele geçirildi, 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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