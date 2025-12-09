Ordu'da jandarma ekiplerinden denetimler: 19 tutuklama

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen asayiş, Trafik, narkotik ve kaçakçılık çalışmaları kapsamında toplamda 19 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 28 bin 98 şahıs ve 8 bin 621 araç sorgusu yapıldı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 45 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise toplamda 14 bin 392 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 18 şahıstan 5'i gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 1 gram kubar esrar, 117 gram bonzai, 17 bin 641 adet sentetik ecza, 76 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 litre aseton, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda, 2 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 3.7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 2 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet ekskavatör, 1 adet kamyonet ve 2 adet gümrük kaçağı araç ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU