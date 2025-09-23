Ordu'da Jandarma Asayiş Operasyonlarında 15 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş çalışmaları kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 61 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 23 bin 729 şahıs ve 7 bin 11 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 61 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir haftada yaklaşık 13 bin araç sorgulandı

Ekilerin trafik faaliyetleri kapsamında son bir haftada 12 bin 745 araç kontrol edilirken, yol kullanıcılarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürüldü.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu yapılan aramalarda 15 gram bonzai, 15 gram kubar esrar, 34 kök skunk bitkisi, 410 gram skunk, 2 adet elektronik terazi, 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 17'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 1 şüpheli hakkında ise 'yasadışı ekim' suçundan adli işlem yapıldı.

KOM faaliyetleri

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise 62 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 70 kilo tütün, 153 bin 600 adet boş makaron, 2 adet tütün sarma makinası, 19 adet el tipi sigara dolum makinası, 1 adet kompresör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU