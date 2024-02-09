Ordu'da intihar girişimi son anda engellendi

Ordu'da av tüfeği ile havaya ateş açtıktan sonra tüfeği kendisine doğrultan bir şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçirildi.

Olay, Altınordu ilçesi Ayışığı Otoparkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Y. (48) isimli bir şahıs, av tüfeği ile havaya bir el ateş açtı. Bunun üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada şahıs elindeki tüfekle birlikte iskele uç kısmına gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çabaladı. Şenol Y. bu esnada kimi zaman tüfeği kendisine doğrultarak, polis ekiplerin uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından şahsın elinden tüfek alındı. İlk olarak ambulansta kontrolleri yapılan Şenol Y., sonrasında ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU