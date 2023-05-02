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Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2. kattan yere düşen 4 işçi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2. kattan yere düşen 4 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir apartmanın içerisinde kurulan iskelede boya işi yapan Şakir Timor, Baran Denizhan, Baran Kılın ve Zakir Timor, iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü. Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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