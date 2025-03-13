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Ordu'da İftar Sonrası Eş Zamanlı Trafik Denetimi

Ordu'da İftar Sonrası Eş Zamanlı Trafik Denetimi
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Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası 3 farklı bölgede eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi ve alkol ölçümü yapıldı.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı nedeniyle iftar sonrası 3 farklı bölgede eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Kaledere mahallelerinde belirlenen noktalarda eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kişilik ekibin katıldığı denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol edilip, genel bilgi sistemi (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca sürücülere alkol ölçümü de yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde kurallara uymayan sürücülere uyarılar yapılırken, denetimlerin ise sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi. Denetimler sırasında, ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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