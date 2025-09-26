Ordu'da Hasta Nakil Aracı Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ordu'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hasta nakil aracı devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, Altın Ordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde hasta olmadan Altın Ordu şehir merkezi istikametinden Ulubey ilçesi istikametine seyreden Gündüz Y.'nin (46) kullandığı 52 RC 860 plakalı hasta nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İlk olarak refüje çarpan araç, sonrasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü, araçtan çıkartılarak ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu esnada jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağladı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU