Ordu'da Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı, 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da Hafriyat Kamyonu Yayaya Çarptı, 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 75 yaşındaki Gülser Uçan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah E.'nin (34) kullandığı 52 ACJ 887 plakalı harfiyat kamyonu, seyir halinde iken yolun solunda yaya olarak bulunan Gülser Uçan'a (75) çarptı. Kaza sonrası Gülser Uçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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