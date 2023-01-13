Ordu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Gölevi Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan A.F. yönetimindeki 52 NS 025 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan A.K.'nin kullandığı 52 HF 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde arka koltukta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

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