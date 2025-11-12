Ordu'da Göçük Altında Kalan Kamyon Şoförü İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım'da taş ocağında meydana gelen göçük sonrası cesedine ulaşılamayan ve alanın riskli olması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Olay, 5 Kasım'da Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana gelmişti. Rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaymış, bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşılmıştı. 6 Kasım tarihi sabah saatlerinde yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saat boyunca devam etmiş, saat 09.45 itibarıyla kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle ara verildi.

Kamyon şoförü için yeniden arama çalışması başlatıldı

Aradan geçen 6 günün ardından bugün Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince diğer ekiplerin desteğiyle bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ruhsat sahibinin sorumluluğu ve idaresinde AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleri tarafından arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı

Öte yandan olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. - ORDU