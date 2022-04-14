Son dakika 3. sayfa: Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve farklı konulardan işlem yapmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda fuhşa teşvik ve yer temini yaptıkları belirlenen T.G, İ.K. S.H., A.S.Ç, B.T., S.K., E.K. B.Ç. isimli şüpheliler adreslerinde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan aynı olayla ilgili 10 mağdur kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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