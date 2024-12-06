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Ordu'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Ordu'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
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Ünye ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik etmek' suçuyla operasyon yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu ile mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon kapsamında M.K., B.G., P.M.G., H.D., A.G., H.Ş. ve E.Y., isimli şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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