Ordu'da fındık bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çalışmak için gittiği fındık bahçesinden geri dönmeyen Kadir Demirhan'ın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da çalışmak için gittiği fındık bahçesinden geri dönmeyen bir kişi ölü bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrılan Kadir Demirhan (34) geri dönmeyince ailesi bölgede aramaya başladı. Kadir Demirhan, yakınları tarafından bir süre sonra fındık bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan'ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi işleminin ardından belirleneceği öğrenildi. - ORDU