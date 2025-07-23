Ordu'da Farklı Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan 13 kişi yakalanırken, bunlardan 10'u tutuklandı.

Ordu'da farklı suçlardan aranması olan 13 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 70 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 13 kişi yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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