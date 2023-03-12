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Ordu'da ev yangını

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da ev yangını

Ordu'nun Korgan ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Tepe Mahalle Haydar Sokak'ta Salim Satılmış'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada yangının çıktığı evde bulunanlar, komşuları tarafından yangın esnasında dışarıya çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler az da olsa diğer binaya sıçradı.

Ekiplerin söndürerek kontrol altına aldığı yangında büyük çaplı hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Korgan Ordu 3. Sayfa Haberler

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