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Ordu'da ev ve iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri
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Ordu'da yapılan operasyonda, Ö.S'nin ev ve iş yerinde saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Ordu'da ev ve iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.S'nin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ö.S'nin Altınordu ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramada, kargo paketlerinin içerisine saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

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