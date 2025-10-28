Ordu'da Düşme Tehlikesi Olan Reklam Panosu İtfaiye Tarafından Kaldırıldı

Ordu'da boş bir binanın çatı katından sarkan ve caddeye düşme tehlikesi olan reklam panosu, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan reklam panosu, rüzgarla birlikte aşağıya sarktı. Araç ve yaya trafiğinin olduğu noktada risk oluşturan panoyu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla yukarıya çıkarak, düşme tehlikesi olan panoyu kaldırdı. - ORDU