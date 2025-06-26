Ordu'da Dron Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Ordu'da Dron Destekli Trafik Denetimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da polis, trafik kazalarını azaltmak amacıyla dron destekli denetimler yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kampanyası çerçevesinde artan motosiklet sayısına karşı önlemler alınarak sürücüler bilgilendiriliyor ve kazaların azalması hedefleniyor.

Ordu'da polis ekipleri, trafik kazalarını en az indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Bir Kural, Bir Ömür' kampanyası kapsamında Ordu'da denetimler sürüyor. TÜİK'in 2025 yılı mayıs ayı verilerine göre Ordu'da geçen yıl 17 bin 670 olan motosiklet sayısı, yüzde 34,5 artış ile 23 bin 764'eulaştı. Ekipler, artan motosiklet sayısı karşısında trafik kazalarının yaşanmaması, can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarını önüne geçmek adına il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sayesinde kazalar azalıyor

Ekiplerin düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerin ardından il genelindeki yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının sayısı azalırken, son 1,5 yıl içerisinde il merkezindeki yaralanmalı trafik kazasına karışan motosiklet sürücülerinden 465'ine ulaşılarak, 'güvenli motosiklet kullanımı' eğitimi ile bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde çift yönlü olarak gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde ise motosiklet ve araç sürücülerin incelendi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu ile görüşen, kask kullanmayan ve diğer kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, gerekli işlemleri yapıldı, aynı zamanda bilgilendirici faaliyetlerde bulunuldu. Ekipler, kurallara uyan sürücülere ise teşekkür ederek, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı, motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ve stiker hediye etti.

Sürücüler ise yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
İBB soruşturmasında itirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından kritik iddia! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu da gördük! Uyuşturucu operasyonunda aranan hakem sahada kelepçelendi

Maç yönettiği sırada kelepçelendi, işte nedeni
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım

5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ordu'da kayıp 2 kişi, yuvarlanan kamyonetin içerisinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyorlardı, cansız bedenleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' tartışmasına ilk yorum

Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.