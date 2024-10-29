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Ordu'da Domuz Saldırısı: Karı Koca Yaralandı

Ordu'da Domuz Saldırısı: Karı Koca Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan Cevat ve Emine Ocak çifti yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçede domuz saldırısına uğrayan karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde yaşayan Cevat Ocak ve eşi Emine Ocak, fındık dalı kesmek için fındık bahçeye gitti. Bu sırada çifte yaban domuzu saldırdı. İlk olarak eşi Emine Ocak'a domuzun saldırdığını gören Cevat Ocak, domuzu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Emine Ocak'tan ayrılan domuz Cevat Ocak'a yönelerek ona da saldırdı.

Saldıran yaban domuzundan kurtularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift patpatla komşularının evinin önüne gitti. Durumu fark eden komşularının 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaralı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan karı koca ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Domuz saldırısında yaralanan Emine Ocak'ın sağlık iyi olduğu ve taburcu olacağı öğrenilirken, Cevat Ocak'ın ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Tarım Doğa Ünye ordu

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