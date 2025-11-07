Ordu'da Dolmuşun Cipe Çarpması Sonucu 13 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dolmuşun bir cipe arkadan çarpması sonucu 11'i öğrenci toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret A. yönetimindeki 52 D 5039 plakalı dolmuş minibüsü, aynı istikamette ilerlemekte olan Musa G. yönetimindeki 34 NIC 244 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte yolcu olarak bulunan Orhan A. ile dolmuştaki öğretmen ve 11 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan öğrencilerin 10 Kasım hazırlıkları için spor çalışmalarından döndüğü ve Fatih Ortaokulu öğrencileri olduğu öğrenildi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dolmuş seyir halinde olduğu sırada önünde ilerleyen cipin durduğu, bu esnada kazanın yaşandığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU