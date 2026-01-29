Haberler

Kendilerini güvenlik güçleri ve savcı olarak tanıtıp, yaşlıları 1 milyon TL dolandırdılar

Kendilerini güvenlik güçleri ve savcı olarak tanıtıp, yaşlıları 1 milyon TL dolandırdılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, iki kişiden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası aldı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ordu'da, kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtıp, 2 farklı kişiden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası alan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26-27 Ocak tarihinde Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi ve Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. (82) ve A.B.Ö. (62) isimli şahıs telefonla arandı. Dolandırıcılar, kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtıp 'terör örgütü mensupları ile bağlantılarınız var' diyerek, şahıslardan ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine O.Ç. ve A.B.Ö. kimliği belirsiz kişilere ziynet eşyalarını teslim etti.

Olayın ardından Ordu ve Gölköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin M.E.Ö. (20) ve B.K. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Altınordu ilçesinde suçüstü yakalanarak gözaltına alınan M.E.Ö. ve B.K.'nin yapılan üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde ettikleri 387 bin 70 lira, 36 gram külçe altın, 500 Özbek Somu ve suçta kullanılan 1 cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ö. mahkemece tutuklanırken, B.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ile paralar ise sahiplerine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi