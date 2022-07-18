Ordu'da derede sürüklenen traktörde mahsur kalan sürücü kurtarıldı Ordu'nun Perşembe ilçesinde yağmur sonrası debisi yükselen derede traktörüyle mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde yağmur sonrası debisi yükselen derede traktörüyle mahsur kalan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye giren Adem Arslan, sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapıldı. Bu sırada traktör sürüklenerek devrildi. Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü halat yardımıyla çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, kontrol amaçlı ambulansa alındı. (Metin Akyürek - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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