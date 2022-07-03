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Ordu'da denize giren bir kişi kayboldu, arama çalışması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da denize giren bir kişi kayboldu, arama çalışması sürüyor Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'da denize giren bir kişi kayboldu, arama çalışması sürüyor

ORDU - Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Resul Akkaya akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan dalgıç ekipleri, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için çabaladı. Denizden de yapılan aramaların sonucu Akkaya'ya ait bir ize rastlanılamazken arama çalışmaları ise sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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